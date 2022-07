Vähe sellest, et haridus- ja teadusministeerium ostis möödunud aastal miljonite eurode eest koolide tarvis kiirteste riigihangete normide vastu räigelt eksides – nüüd on ilmnenud, et suure kiirustamise tagajärjel saadi oma teadmata asjaoludel väljavalitud ettevõttelt testid, mis olid tegelikult saanud külge märke „müügilt kõrvaldatud“.