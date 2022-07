FOTO | Teadlased näitasid kui roheline võib jäine Antarktika suvel olla

Antarktika uurijad märgivad, et kontinendil on kahte tüüpi soontaimi – Antarktika kastevars ja ebapärlikarb, samuti umbes 100 liiki samblaid. Just samblad säilitavad oma rohelise värvi aasta läbi, kuid lume tõttu neid tavaliselt näha ei ole. Nende hulgas on suhteliselt suuri, nagu kägulina või eukalüpt, või äärmiselt väikesed, kes elavad suurte sammalde võrsete vahel – maksarohud.