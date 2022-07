Töömeeste telefon Cat sai 5G toe, tootja hakkas pakkuma ka 5G mobiilse interneti juurdepääsuseadmeid

Uuel telefonil on 6,5-tolline HD+ ekraan, mida kaitseb paks süvistatud ja karastatud klaas, mis on kriimustus- ja löögikindel.

Uusim Cat telefon on varustatud erksa, ülespoole suunatud taskulambiga, mille saab sisse lülitada külgmise programmeeritava klahviga pimeda tööala koheseks valgustamiseks. Sellel on ka vastupidav aku, mis toetab 18 W kiirlaadimist ja Qi juhtmevaba laadimist. Telefoni disain võimaldab seda hõlpsalt käes hoida ka kinnastega. Lisaks on S53 mudel varustatud kaelapaelaga ja kasutusmugavuseks seadme tagaküljele paigutatud sõrmejäljeanduriga.