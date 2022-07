Poola rajab 2026. aastaks Euroopa võimsaima tankiväe, esimesed USAst ostetud tankid jõudsid pärale

Aprillis allkirjastas kaitseminister Mariusz Błaszczak lepingu 250 tanki M1A2 Abrams soetamiseks. Poolakad saavad viimase ja kõige moodsama SEPv3 modifikatsiooni. Błaszczak märkis, et Ukraina konflikt tõestab, et tankid on ülimalt oluline element armee relvastuses. „Meie jaoks on maailma parimad ja moodsamad tankid julgeolekupoliitika osa, mis tagab heidutuse Vene agressori vastu,“ rõhutas ta.