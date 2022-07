FOTO | Vaikse ookeani sügavustest avastati ebatavaline kuumaveeallikate väli

Vaikse ookeani idaosa põhjas asuv suur hüdrotermiline väli on kuumim ja suurim piirkonnas avastatutest. See asub kohas, kus teadlased ei oodanuks hüdrotermilist aktiivsust, rääkimata tervest kuumaveeallikate süsteemist.

Teadlaste meeskond nägi 2560 meetri sügavusel kolmekorruselise maja kõrguseid tornikesi vaikses, püsivalt pimedas sügavuses. Algselt arvasid teadlased, et kuumaveeallikate avad on juba ammu jahtunud ja mitteaktiivsed, kuid lähemal uurimisel selgus teisiti. „Meid hämmastas, et see väli pole mitte ainult väga aktiivne, vaid ka suurem ja soojem kui ükski teine ​​Vaikse ookeani idaosa tuntud hüdrotermiline väli, mida on viimase 30 aasta jooksul uuritud,“ ütles meregeoloog Daniel Fornari.