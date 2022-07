REPLIIK | Lauri Vahtre: mis oleks kui tatarlased tähistaksid Venemaal Batu-khaani sissetungi aastapäeva?

1944. aastal oli Eestis vähe neid, kes Punaarmeed ootasid ja Narva langemisest rõõmu tundsid. Rahva valdavat enamust kimbutas hirm ja rahutus, samas loodeti, et rinne suudetakse siiski peatada ja hiljem Sinimägedes see mitmeks kuuks ka õnnestus. 40 000 eesti meest haaras relva, et Punaarmeele vastu seista. 1940.-41. aasta kogemused Nõukogude võimuga ja eriti 1941. aasta julm küüditamine olid tekitanud arusaama, et Stalini võim on kõige halvem variant.