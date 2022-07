Nii ütles kaitseminister Oleksi Reznikov intervjuus BBCle. „See on tõsi, ma ei varja seda. Võtsime endale kohustuse, et me ei kasuta ülitäpseid relvi venelaste objektide vastu Vene Föderatsiooni territooriumil. Lubasime seda igal pool, isegi mina isiklikult tegin seda kirjaga, mille adressaat oli minu kolleeg - USA kaitseminister Lloyd Austin-, et me kasutame Ameerika relvi vaenlase ohjeldamiseks ja ajutiselt okupeeritud territooriumi vabastamiseks ainult Ukraina territooriumil,“ ütles minister.