Ekspert hoiatab: ei saa välistada, et Putin nõuab koridori läbi Leedu Kaliningradi oblastisse

13. juulil võttis Euroopa Komisjon vastu uued reeglid, mis reguleerivad Venemaa transiiti Kaliningradi oblastisse. Sanktsioonide alla sattunud veoste maanteetransiit on endiselt keelatud, kuid raudteetransiidile sellised meetmed ei kehti. Raudteel võib vedada sanktsioonide alla kuuluvaid kaupu, kuid vedude maht ei tohiks ületada viimase kolme aasta keskmist. Brüssel selgitas seda sellega, et Venemaa ja Kaliningradi vaheline transiit on Venemaa sisene.