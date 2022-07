USA teadlased: organismi immuunvastus gripile aitab COVIDi kergemalt läbi põdeda

Kui nakatuda samaaegselt A-gripiviirusesse ja SARS-CoV-2-ga, ei too see tõenäoliselt kaasa raskemat haigust. Ja kui esmalt sisenes kehasse gripiviirus ja alles seejärel koroonaviirus, tõotab pilt haiguse kulgemisest veelgi positiivsem olla: immuunvastus esimesele blokeerib teise paljunemise, mis tähendab, et koroonaviirusnakkuse sümptomid on kerged. Nendele järeldustele jõudsid New Yorgi ülikooli mikrobioloogid, kelle artikkel avaldati ajakirjas Journal of Virology.