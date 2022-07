Autohinnang: Peugeot 308 – ökonoomne, kompaktne, kena

Uuendusi on mudel võrreldes eelmisega saanud mitmeid. Autol on nüüd „traatidega“ automaatne esiklaasisoojendus, tagavaatekaamera pilt sai HD-resolutsiooni, ees on masinal täis-LED maatrikstuled (need, mis vastutulevat juhti ei pimesta).

Auto kompaktsus tähendab muu hulgas seda, et tagaistmel suurel mehel väga mõnus istuda ei ole, samas on luukpära väiksust arvestades disainitud üllatavalt suure pinnaga pagasiruum. Mõlemat korraga ei saa, antud juhul on tasakaal liigutatud veidi pagasiruumi kasuks.

Rool on Peugeot’le omaselt väike ja madalal, mis tähendab, et näidukutepaneeli vaadatakse rooli kohalt. Näidikute displei ise on ruumilise 3D-lahendusega – nii, nagu see mitmel teiselgi uuel Peugeot mudelil on.

Lisavarustused on Saksa päritolu AGR-sertifikaadiga istmed. Põhivarustuses on siseviimistlus tehtud naha ja alcantara seguna, kallimate pakettide puhul on kasutuses peamiselt nahk. Auto ostmisel soovitaks kindlasti ka kuulata uste sulgemise mõnusat tümpsu – see on tippautodele omase kõlaga.

Mootoriks on vana hea kolmesilindriline 1,2-liitrine bensiin võimsusega 96 kW ehk 130 hj (valikus on nii bensiini- (110 ja 130 hj) ja diiselmootor (130 hj) kui pistikhübriidne jõuajam (180 ja 225 hj). Sajani kiirendab see 9,6 sekundiga. Käigukast oli proovisõiduautol 8-käiguline automaat.

Ja Peugeot kohe oskab säästlikke autosid teha – ka see auto võtab linnas vaid 5,7 ja maanteel 4,2 liitrit bensiini sajale.

Kõik kaasaegsed juhiabi- ja mugavussüsteemid on ka muidugi olemas: olgu või adaptiivne püsikiirusehoidja, tagantristsuunast läheneva sõiduki hoiatus, rajalhoida, automaatne parkija, ja kahetsooniline kliimaseade.

Auto saab Viking Motorsist kätte 32 000 euroga.

Auhindadest

Nagu algul mainitud, siis võitis auto muu hulgas Red Dot 2022 disainiauhinna. Esimese mudelina Peugeot’ uut vappi kandev 308 pälvis 50-liikmelise žürii heakskiidu tänu oma „silmapaistvale ja kvaliteetsele disainile ja uuenduslikule i-Cockpit juhikohale“.