Riigikontroll: keskkonnaministeerium toetab saastajaid

Praegune käitaja ütleb, et ladestamise teenustasu on problemaatiline tõsta, sest tõenäoliselt ei oleks Vaivara OJKK ladestusteenus siis turul enam konkurentsivõimeline ja jäätmed eksporditakse. See kehtib eelkõige jäätmepõletustuha kohta, mida on varem eksporditud Soome. Kuna ladestatavate jäätmete ekspordi võimalused on piiratud (eriti väikeste koguste puhul), on ohtlike jäätmete tekitajad tõenäoliselt valmis kõrgemat hinda ladestamise eest siiski maksma.