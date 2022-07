Eesti turule sisenes uus elektriautode laadija - Inbalance

Turule sisenemiseks alustati koostööd autopesulate ketiga Jazz, mille Mustakivi pesula juurde Tallinnas on esimesed Inbalance’i laadijad juba paigaldatud.

Ettevõtte väitel on uute laadijate paigaldamine võrreldes konkurentidega 3-5 korda säästlikum - Eestis pandi esimesed laadijad üles tasuta ehk Inbalance’i enda kulul, aga näiteks Riias läks nelja laadimiskoha paigaldamine maksma 12 tuhat eurot.

Kuna tehnilise poole pealt on ühe laadija näol tegemist 44kW (22kW ühe laadimispesa kohta, igal laadijal 2 pesa) elektriauto laadijaga, on need mõeldud kortermajade, kaubanduskeskuste või ettevõtete kontorite ette, kus inimese auto veedab päevas pikema aja.