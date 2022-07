Borissov on viimasel ajal Venemaal kriitika all olnud kuna Vene armeel ei jätku droone, mis on Ida-Ukraina suurtükilahingus ülitähtsad. Venemaal hangitakse praegu sõjaväele vaatlus-ja jälgimisdroone crowdfundingu abil. Borissov on süüdistustele vastanud, et Vene armeel on Ukrainas kõik vajalik relvastus ja varustus olemas.