Totrus ja hoolimatus Elroni piletimüügisüsteemis: klientidel pole kuidagi võimalik tõestada, et nad pole kaamelid

Sajaprotsendiliselt riigile kuuluv AS Eesti Liinirongid ehk Elron on loonud vigase piletimüügisüsteemi, mis ei suuda suurele osale veebis ostu teinud klientidele väljastada elektroonilist üksikpiletit. Ettevõte tunnistab viga ja lubab, et on võtnud paranduse tööplaani.