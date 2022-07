Britid on pohmellitablettides Myrkl pettunud, teadlased selgitasid välja põhjuse

Teadlased märkasid, et kirjelduses pole kuskil öeldud atseetaldehüüdi taseme mõõtmise kohta, mille vastu peaks Myrkli tablett võitlema. Veelgi enam, kuna alkohol oli uuritavate veres endiselt olemas, tähendab see, et see läbis maksa ja seetõttu ei vasta ravimi toime selle kirjeldusele.