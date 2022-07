FOTO | Eestisse saabus külaskäigule sakslasest astronaut Matthias Maurer

Maurer saabus Eestisse, et osaleda kosmosefestivalil „100 km kosmosest“, mille käigus teeb ettekande oma vahetutest kogemustest Rahvusvahelises Kosmosejaamas. „100 km kosmosest“ peakorraldaja on Eesti tudengisatelliidi Sihtasutus, selle eesmärk on populariseerida kosmose uurimist ja Eesti tegevust selles vallas.