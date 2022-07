Läbimurre füüsikas: teadlased suutsid panna voolu käituma vedelikuna

Massachusettsi tehnoloogiainstituudi (MIT) teadlastel õnnestus katse abil luua ennustatud kvantefekti, mis muudab elektrivoolu lainete, mitte osakeste liikumiseks. Selline käitumine on tüüpiline vedelikule, kus suured molekulid suruvad üksteist ja võivad tekitada erinevaid pööriseid, olenemata põhivoolu suunast. Elektronid on aga liiga väikesed ja seetõttu alluvad üksteisest rohkem ümbritseva ruumi mõjule.

Teoreetiliselt saab elektrivool olla vedeliku sarnane ainult ideaalsetes tingimustes nagu absoluutne null ja absoluutse puhtusega materjalid. See on inseneride jaoks väga atraktiivne eesmärk, kuna see avab uued võimalused ülijuhtide loomisele. Vene päritolu füüsiku Leonid Levitovi juhitud MITi uurimisrühm suutis luua lihtsustatud mudeli, mille põhjal saab tavatingimustes jälgida mõningaid voolu vedelikuks muutumise mõjusid.

Volframditelluriidist valmistatud seadmes hakkasid püünistes olevad elektronid keerduma ja muutma oma liikumissuunda. Levitov selgitas, et need olid väga ennustatud „elektroonilised pöörised“, milles vaadeldakse vedeliku käitumise, mitte osakeste voolu mõju. Ja see tähendab, et nüüd saavad teadlased õppida elektrivoolu juhtimist täiesti uuel viisil.