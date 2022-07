ANALÜÜS | Kas sakslaste-prantslaste „hõbekuulid“ aitavad suurtükisõda ukrainlaste kasuks kallutada?

Venemaa jaoks on suurtükivägi olnud eriliselt tähtisPeeter I-aegadest peale. Ja on ka oluline praeguses Ukraina sõja faasis, kus äkkrünnak suurtele Ukraina linnadele luhtus ning nende piiramiseks ja linnalahingutega vallutamiseks ei jätkunud elavjõudu.

Venemaa on küll Ukraina sõjas edukalt kasutanud 152-mm juhitavaid mürske Krasnopol, kuid Vene doktriin põhineb massilisel suurtükitulel, kuna tavaline mürsk on odav ja vene teoreetikud usuvad, et massilise tulega kaasneb matemaatiline tapmise tõenäosus, mille abil saab taktikalist edu ennustada statistiliselt – sihtmärki nägemata.