Teadlased said jälile Vana-Rooma veiniteo saladustele: veini segati männivaiku, et see kallimalt müüa

Avignoni ja Vaucluse'i ülikoolide teadlased on vanade leidude uurimiseks rakendanud uut viisi, mis põhineb objekti interdistsiplinaarsetel uuringutel. Uurimiseks võtsid nad merepõhjast kolm erinevat amforat, mis leiti Itaalia linna San Felice Circeo lähedalt antiikaegsest sadamakohast. Veiniamforad pärinevad 1.-2. eKr., nendes hoiti veini , aga küsimus on: mis jook täpsemalt endast kujutas?

Lihtne uuring amforade seintel oleva sademe keemilise koostise kohta annab väga vähe teavet, mistõttu liitusid tööga arheobotaanika, materjaliteaduse ja ajaloo eksperdid. Teadlased leidsid amforatelt viinamarjade õietolmu jälgi, mis viitasid sellele, et amforad asusid algselt veinitöökoja enda juures, kasvava viinamarja lähedal. Nii et suure tõenäosusega valmistati vein kohapeal.

Arheobotaanikute õietolmu uurimine andis arusaama, et vein on nii punane kui ka valge. Teadlased ei suutnud aga kindlaks teha, kas tegemist oli juba selektsiooniga või metsikute viinamarjadega. Kuid nad mõistsid, et joogi maitse oli väga spetsiifiline, sest amforates oli rohkelt männivaigu jälgi. Vaiku kasutati ka amforate sulgemiseks, kuid seda oli anumates palju rohkem. Keemilise analüüsi käigus leiti vaigust ühendeid, mis viitasid selle kaugele päritolule – see toodi Sitsiiliast või Kalaabriast.

San Felice Circeo asub Roomast umbes 90 km kaugusel ja sealt on leitud palju iidset keraamikat. Sellest võib järeldada, et seal asus merekaubanduse ümberlaadimispunkt. Kohalikku veini, ilmselt mitte parima kvaliteediga, lisati männivaiku, et luua kõrgema hinnaga toode. See on interdistsiplinaarse uurimistöö eelis – võimalus õppida ühe objekti uurimisest palju rohkem.