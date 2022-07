Vladimir Putin: Venemaa pole veel Ukrainas tõsiselt sõdima hakanudki

„Täna kuuleme, et meid tahetakse lahinguväljal võita... No mis ma oskan öelda. Las proovivad. Oleme juba palju kuulnud, et lääs tahab meiega võidelda kuni viimase ukrainlaseni. See on Ukraina rahva jaoks tragöödia. Kuid tundub, et kõik läheb selleni. Kuid kõik peaksid teadma, et me pole veel midagi tõsist alustanud. Samas me ei keeldu ka rahuläbirääkimistest, kuid need, kes keelduvad, peaksid teadma, et mida edasi, seda keerulisem on neil meiega nõustuda,“ teatas Venemaa juht.