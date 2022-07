WHO arutab, kas ahvirõugetest on saanud „ülemaailmne rahvatervise hädaolukord“. Kõige kiiremini levib haigus Euroopas

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) teatas eile, et kutsub taaskord kokku oma ahvirõugete eksperdid, et otsustada, kas süvenev haiguspuhang kujutab endast nüüd ülemaailmset rahvatervise hädaolukorda – kõrgeimat häiretaset, mida haiguse levikule anda saab.