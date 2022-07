Moskvitši tehas hakkab prantslaste Renault'de asemel tootma hiinlaste JACe

Ennustused, et Moskvitši kaubamärgi all hakatakse peale Venemaa sissetungi Ukrainasse tootma Hiina autosid, osutusid tõesteks. Moskva linna omandiks saanud Venemaa Renault tehas valmistub alustama JAC-autode tootmist. Partneriks on veoautotootja KAMAZ. Vastavale koostöölepingule kirjutasid alla Moskva linnapea Sergei Sobjanin ja KAMAZi juht Sergei Kogogin.