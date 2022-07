Asteroid möödub täna Maast ülimalt lähedalt

Astronoomid avastasid asteroidi 4. juulil, kasutades selleks Pan-STARRSi andmeid. Pan-STARRS on Hawaiil asuv kaamerate ja teleskoopide süsteem, mille peamine eesmärk on tuvastada Maa-lähedasi objekte.

Teadlased arvutasid välja asteroidi ligikaudse suuruse ja trajektoori, hinnates, et kosmosekivi läbimõõt on 5,5 meetrit kõige kitsamas ja 12,5 meetrit kõige laiemas kohas.

Oma väikese suuruse tõttu ei vasta 2022 NF NASA „potentsiaalselt ohtliku asteroidi“ kriteeriumidele. Et asteroid kujutaks Maale ohtu, peaks selle läbimõõt olema vähemalt 140 meetrit ja see peaks mööduma Maast 7,5 miljoni kilomeetri ulatuses. Kuigi äsja avastatud asteroid liigub sellest kaugusest tunduvalt lähemal, on see liiga väike, et Maale eksistentsiaalset ohtu kujutada.