Vene võltsingute uus tase: „tõestusena“ raketisüsteemide HIMARS hävitamisest avaldati suvalised kaadrid

Seoses sellega, et Ukraina on viimastel kuudel saanud läänelt rohkem moodsaid relvi, on vene propagandistid silmnähtavalt närviliseks muutunud. Sel nädalal teatati näiteks Venemaa riigimeedias endise Bundeswehri iseliikuva haubitsa Vene armee kätte langemisest, viitega Bildi artiklile, mida tegelikult olemas pole. Samuti levitasid Venemaa mõjuagendid sel nädalal prantsuskeelses sotsiaalmeedias teateid, nagu oleksid Ukraina sõdurid müünud Venemaale 120 000 dollari eest kaks uusimat Prantsusmaal toodetut iseliikuvat haubitsat CAESAR, mis asuvat praegu Uralvagonzavodis katsetel.