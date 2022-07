Hüvasti, rasked hommikud? Rootslased töötasid välja uue pohmelust ennetava tableti

Väidetavalt lagundab Myrkli-nimeline pill 60 minuti jooksul pärast alkoholi tarbimist kuni 70 protsenti sellest. Teisisõnu, kui keegi joob 50 ml 40-protsendilist viina, mis sisaldab 20 ml puhast alkoholi, võib vereringesse jõuda vaid 6 ml alkoholi. See teeb välja sama, kui inimene jooks ainult 15 ml kanget alkoholi.

Seejuures vähenevad ka alkoholi lühiajalised mõjud, nagu eufooria ja ärevus, kirjutab ScienceAlert.

Toidulisandit tootev Rootsi ettevõte Myrkl soovitab võtta kaks tabletti ühe kuni kaheteist tunni jooksul enne alkoholi joomist. Ettevõte väidab, et tablett on esimene toode ajaloos, mis tõhusalt lgaundab kehas alkoholi. Nad on seda enda väitel välja töötanud üle 30 aasta.

Probiootiline toidulisand sisaldab kahte soolesõbralikku bakterit – Bacillus subtilis ja Bacillus coagulans –, mis on toodetud kääritatud riisist. Need bakterid lagundavad alkoholi loomulikul teel veeks ja süsihappegaasiks. Happekindel kapsel kaitseb baktereid mao looduslike hapete eest, et need jõuaksid soolestikku, kus suurem osa alkoholist imendub vereringesse.

Teadlased kortsutavad kulmu

Pill on eelkõige mõeldud neile, kes ei soovi eelneva päeva joomingu järel pohmelli. Kuid kas need tabletid päriselt toimivad?

Pohmell on peamiselt tingitud alkoholiga kaasnevast veepuudusest organismis, mis võib põhjustada tugevat peavalu. Alkoholi otsene mõju maole võib põhjustada ka kõhuvalu ja iiveldust.

Kui kehasse siseneb vähem alkoholi, on dehüdratsiooni oht väiksem. Kuid kuna pillid toimivad alles pärast seda, kui alkohol on läbi mao soolestikku jõudnud, ei peata need alkoholi mõju maole.

Myrkli esitatud tõendid tableti toimimise kohta põhinevad uuringul, kus kahekümne neljal hea tervisega valgenahalisel täiskasvanud noorel paluti seitsme päeva jooksul võtta iga päev kaks Myrkli antud pilli. Osadele anti seejuures toimivad, teistele platseebotabletid.