Briti teadlased: Alzheimeri tõve sümptomitele võib leiduda leevendus

Idee, et see ravimite klass, mida nimetatakse noradrenergilisteks ravimiteks, võib olla kasulik Alzheimeri tõve raviks, pärineb 1980ndatest. Sel ajal näitas Alzheimeri tõvega surnud inimeste lahkamine ajutüve osa, mida nimetatakse locus coeruleus'eks (LC), halvenemist. Piirkond toodab noradrenaliini – virgatsainet, mis on oluline tähelepanu, õppimise, mälu ja muude kognitiivsete funktsioonide toimimiseks. Loodeti, et kuna noradrenergilised ravimid suurendavad noradrenaliini taset, suudavad nad võidelda Alzheimeri tõvest tekitatud funktsionaalsete puudujääkide vastu.