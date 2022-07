Teadusmaailma tippsündmus: CERNis käivitati suur hadronite põrguti

CERN teatas, et ennekõike kavatsevad teadlased põrgutit kasutada 2012. aastal avastatud põhiosakese Higgsi bosoni olemuse uurimiseks ning samuti barüoni asümmeetria olemuse uurimisel. Veel on kavas uurida vaakumi stabiilsust universumis. Lisaks on plaanis jätkata Higgsi bosoni lagunemise tumeaine osakesteks otsinguid.