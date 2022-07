Venemaale kukkunud meteoriidi tolmust avastati uut tüüpi kristalle

Teadlaste rühm kahtlustab, et kristallid tekkisid meteoriidi lagunemisel tekkinud kõrge temperatuuri ja kõrgrõhu tingimustes, kuigi nende täpne genees on siiani ebaselge. Teadlased loodavad tulevikus leida meteoriiditolmu proove ka teistelt kosmosekivimitelt, et näha, kas sellised kristallid on meteoori purunemise tavaline kõrvalsaadus või on need ainulaadsed Tšeljabinski meteooriplahvatusele.