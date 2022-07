NASA kutsub appi: vajatakse abilisi Marsi pilvede otsimisel

Püüdes lahti harutada Marsi atmosfääri saladusi, on NASA otsustanud otsida avalikkuse toetust uuele projektile Cloudspotting on Mars. Portaalis Zooniverse saab igaüks proovida kätt Marsi pilvede otsimisel Mars Reconnaissance Orbiteri pardal oleva seadme Mars Climate Sounder (MCS) kogutud andmete põhjal.

See on lihtne: pilved ilmuvad orbiidi infrapunaandmetes kaartena ja te märgite need neljas näidatud kaadris. See kõlab igavalt, kuid tegelikult tekitab see üllatavalt sõltuvust ja boonusena ka millegi olulise kuuluvuse tunne.