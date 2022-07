Tuhande aasta suurimad põuad ohustavad Lääne-Euroopa veiniistandusi

Esmaspäeval ajakirjas Nature Geoscience avaldatud uuringus leidsid Ameerika Ühendriikide teadlased, et muutused Põhja-Atlandi kliimas on viimase paarisaja aasta jooksul olnud enneolematult suured, tuues kaasa põuad ja potentsiaalselt hävitavad tagajärjed piirkonna oliivi- ja viinapuuistandustele.

Kasutades viimase 1200 aasta kliimamudelite simulatsioone, järeldasid teadlased, et umbes 200 aasta tagasi, samal ajal kui inimeste kasvuhoonegaaside saastehulgad suurenema hakkasid, hakkas Assooride kõrgrõhkkonna ala kasvama. Laienemine kiirenes veelgi 20. sajandil, mil algas globaalne soojenemine.

Autorid tegid järelduse, et Assooride kõrgrõhkkonna laienemine tööstusajastul on seotud kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni tõusuga atmosfääris.

Seejärel uurisid nad tõendeid Portugali stalagmiitides sadade aastate jooksul säilinud sademete taseme kohta ja leidsid, et Assooride kõrgrõhkkonnaala laienedes on Vahemere lääneosa talved muutunud kuivemaks.

Uuring viitab prognoosidele, mille kohaselt võib sademete hulk Pürenee mäestikus 21. sajandi lõpuks veel 10–20 protsenti langeda. Autorite sõnul muudaks see piirkonna põllumajanduse üheks kõige haavatavamaks Euroopas.

Nad hoiatavad, et Assooride kõrgrõhkkond jätkab käesoleva sajandi jooksul laienemist, kuna kasvuhoonegaaside tase tõuseb. See omakorda suurendab Pürenee poolsaarel põua ohtu ja ohustab olulisi põllukultuure.

„Meie leidudel on oluline mõju Vahemere lääneosa hüdrokliima 21. sajandi muutuste prognoosidele,“ ütlesid uuringu autorid, vahendab ScienceAlert.

Jahedal vihmasemal talveperioodil kõrgrõhusüsteem paisub, saates vihmapilvi kandva läänekaare tuule sisemaale. Talvine vihm on eluliselt tähtis nii piirkonna ökoloogilisele kui ka majanduslikule heaolule. Kuid need vihmasajud on vähenenud, eriti alates 20. sajandi teisest poolest.