ANALÜÜS | Kas õhutõrjesüsteem NASAMS päästab Ukraina Putini raketiterrorist?

Möödunud nädalal teatas USA uuest sõjalise abi paketist Ukrainale. Sellesse kuulub ka kaks keskmaa õhutõrjesüsteemi NASAMS. Ilmselt on tegu testeksemplaridega, mis on antud ühelt poolt ukrainlastele tutvumiseks ja teisalt, et välja selgitada relvasüsteemi efektiivsus Ukraina sõja tingimustes. Võib arvata, et tulevikus tarnitakse ukrainlastele neid süsteeme veel.