Teadlased avastasid hiiglasliku vesiroosiliigi, mis peitis end täiesti nähtavas kohas

Tuleb aga välja, et see tohutu taim on juba 19. sajandi keskpaigast olnud nähtaval kohal Suurbritannias Kew kuninglikus botaanikaaias ja on kasvanud veel paljudes veekogudes, kus teda peeti ekslikult teiseks liigiks. Nüüd on põhjalik teadusuuring paljastanud, et tegemist on uue liigiga.