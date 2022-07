Lufthansa toob tagasi maailma suurima reisilennuki

Lufthansa alles hindab, kui paljud kaheksast lennukist tagasi tulevad ja millistesse sihtkohtadesse lendama hakkavad. Osa tänaste lennufirmade ümberkujundamise trendist on pikamaalendude pakkumine. Lisaks A380 taaselustamisele on Lufthansa juhatus teatanud plaanist järgmise kolme aasta jooksul moderniseerida oma lennukiparki 50 uue Airbus A350, Boeing 787 ja Boeing 777-9 pikamaamudelitega ning 60 uue Airbus A320 ja A321-ga.

On tõenäoline, et Lufthansa viitab Boeing 777X-i tarneviivitusele: 2013. aastast välja töötatud lennuk pidi algselt turule jõudma juba 2020. aastal. See tähtaeg on korduvalt edasi lükkunud. Viimati teatas Boeing aprillis, et lennukid jõuavad ilmselt müügile 2025. aastal, kirjutab Reuters.

73 meetrit pikk ja 24 meetrit kõrge A380 on tõeliselt tohutu ja Lufthansa kasutab seda ruumi ökonoomselt. Lufthansa A380-t on konfigureeritud nii, et need mahutavad turistiklassis 509 reisijat, 3-4-3 istumisplaanis.

Kui COVID-19 pandeemia lennureisid 2020. aasta kevadel peatas, parkis Lufthansa Hispaaniasse ja Prantsusmaale 14 maailma suurimateks reisilennukiteks peetavat Airbus A380-t pikaajaliseks ladustamiseks. Vinduva pandeemia tõttu müüs Saksa lennuettevõtte kuus neist maha. Kuid nüüd võime oodata, et vähemalt osa ülejäänud kaheksast naasevad taevasse – lennufirma teatas, et Airbus A380 lennukid naasevad ettevõtte lennukiparki 2023. aasta suvel.

A380 kasutamise liider on maailmas olnud lennufirma Emirates – ettevõttel on rohkem kui 100 lennukit. 2019. aastal tühistas Emirates 39 lennukiga A380 tellimuse, mistõttu Lufthansa lõpetas lennuki tootmise, kuigi oma viimast mudelit 2021. aastal siiski Emiratesile tarniti, et täita varasemaid tellimusi, vahendab Popular Mechanics.

2020. aasta pandeemia muutis niivõrd suured lennukid üleliigseks, kuid nüüdseks on nõudlus taastunud. Emirates on nimetanud A380 oma lipulaevaks, millega reisijad saavad lennata luksuses.

Luksuslikud on need õhulaevad tõesti – näiteks on igal A380 pardal kaks duššidega spaa-ala, mis on kui luksushotellide vannitoad. Neis on dušitöötajad, kelle ülesanne on hoida dušid puhtana ja külaliste jaoks valmis, et võimalikult palju reisijaid saaks spaas aega veeta.

Kuigi iga lennufirma on Airbus A380 suure mahu pakutavaid võimalusi ära kasutanud isemoodi, näib, et lennufirmadel on taastumas veendumus, et pikamaa Airbus on hea tulevikuinvesteering.