INTERVJUU | Ukraina sõjaekspert: venelaste jaoks võrdus Maosaare kaotus ristleja Moskva uppumisega

See, et vene väed lahkusid Zmiinõilt, oli möödunud nädala üks põhiuudiseid. Sellest rääkisid nii Joe Biden kui ka Boris Johnson. Isegi Vene kaitseministeerium tegi avalduse ja teatas, et nad tegid kõigile sellega teene. Mida see võit reaalsuses tähendab?