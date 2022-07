VIDEO | Vene tankide ja soomukite tornid jätkavad Ukrainas efektseid õhulende

Nõukogude ajal projekteeritud tankide nõrk koht on selle laskemoon, mis asub torni all automaatlaadija „karussellis“. Kui tank saab tabamuse läbi nõrga küljesoomuse, siis lendavad nende tornid kõrgele ja kaugele ning sellest tulenevad ära tuntavad fotod hävitatud Nõukogude ja Vene päritolu soomustehnikast, mille tornid eemal vedelevad või tagurpidi uuesti soomusmasinale maanduvad.

Lääneriigid on selle probleemi lahendanud nii, et kogu laskemoon on tankitorni tagumises otsas tulekindla seina taga ja isegi kui laskemoon peaks pihta saama, siis on torn sedasi projekteeritud, et tagumine seinapaneel annab järgi ja nii juhitakse plahvatusejõud tankist välja. Nõukogude tankides läheb jõud suunaga, aga alt üles, rebib sihturi ja komandöri ribadeks ning tõstab torni kõrgele-kõrgele enne kui see taas maapinnale potsatab.