Berliini linna hakkab kütma Vene gaasi asemel hiiglaslik termos

Energiahindade plahvatuslikul kasvul on ka teatud positiivset mõju – lõpuks on paljude riikide poliitikud hakanud tähelepanu pöörama uutele lahendustele, mida pakuvad välja teadlased ja kiitnud heaks uudsete ning huvitavate tehnoloogiate rakendamise energeetika vallas.

Berliinis on linna taristu soojusenergiat tarniv Vattenfall alustanud hiiglasliku kuumaveepaagi ehitamist. Põhimõtteliselt on see enneolematute mõõtmetega termos, mis suudab keeva vee kujul salvestada kuni 200 MW energiat.

Supertermose torn on 45 meetri kõrgune ja 43 meetrise läbimõõduga ning mahutab 56 miljonit liitrit vett. Selle anuma täitmiseks kulub umbes kaks kuud, nii et supertermos on valmis kasutamiseks just külma hooaja alguseks. Projekti maksumuseks on hinnanguliselt 50 miljonit eurot.

Eeldatakse, et sisetemperatuuri hoitakse alati 98 ℃ juures, et vesi ära ei keeks. Vedelikku soojendatakse taastuvatest allikatest saadava energiaga, kui see on saadaval, või selle soojuselektrijaama ülejäägiga, mille territooriumile hiiglaslikku torni ehitatakse.

Kui soojuse ja kütte väljavõtmine balansseerida, siis suvel annab üks selline supertermos sooja vee kogu Berliinile. Talvel väheneb see näitaja 10 korda, kuid isegi kui kütteenergia üldse kaob ja pakane peale tuleb, jahtub anum 13 tundi.