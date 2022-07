VIDEO | Venelased üritasid Maosaarele jäetud varustust fosforpommidega hävitada

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja rõhutas, et need faktid peaksid olema teada kõigile, kes Venemaaga kokku leppimise vajadusest räägivad. „Ainus asi, milles vaenlane on järjekindel, on rünnakute olematu täpsus. Tähelepanu videole!“ lisas Zalužnõi, postitades rünnaku video, milles on näha, et neljast pommist kolm ei taba isegi saart.