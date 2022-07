Hiina koduperenaine tegeles Wikipedias kümme aastat Venemaa ajaloo väljamõtlemisega

Ajaloovõltsijast hiinakeelse Wikipedia artiklite autori kohta on vähe teada: ta elab Hiinas ja kirjutas pseudonüümi „Yifani“ all. Viimase kümne aasta jooksul on temalt ilmunud üle 200 Venemaa ajaloo käsitleva artikli – ja sadu muudel teemadel.

Mingil hetkel said teised Wikipedia autorid aru, et Yifani kirjutistel pole ajalooga mingit pistmist ja need on puhas väljamõeldis, misjärel järgnes kasutajale keeld edaspidi artikleid kirjutada või muuta.