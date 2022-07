Mario Strikers: Battle League – seal, kus reegleid pole

Mario meeskond on hetkel 5-4 eduseisus, pärast edukat kolm ühe vastu kiirrünnakut, kus Yoshi pärast Donkey Kongi ja Mario sööte palli puutega latipõrkest Peachi Boom Boomi selja taha lajatas.

Peachil on nüüd jäänud loetud minutid, et midagi ära teha. Blizzards saab palli ja Peach jälgib silmanurgast küljelt avanevat Toadi, kuid sööta talle ei õnnestu, sest Donkey Kong lennutab temast märksa pisema seenepoisi hooga vastu elektripiiret. Kuid siiski! Toadi ennastohverdav sööst kingib Peachi meeskonnale loosikasti, millest ilmub… punane kilp! See võib aidata! Kui Peach meetrikese vaba ruumi saab, on tal võimalus viigistada.

Jäänud on viimased 15 sekundit! Mis see on?! Väljakule langeb särav hüperlööki võimaldav kera! Peach haarab selle ja jookseb graatsiliselt talle peale tormanud Waluigit vältides vastaste väljakupoolele. Mario satsi kaitse alustala Donkey Kong on tal ees, kuid punane kilp läheb teele ja pühib jõulise kaitsja minema! Jah! Nüüd on Peachil võimalus! Ta seisatab, võtab löögiks hoogu ja kaugemalt pikkade torumehesammudega lähenev Mario jääb ilmselgelt hiljaks!

Peachi silmad löövad lõkendama ning hüperlöök on otse Mario nina alt teele saadetud! Mario Boom Boom küll tõrjub, kuid Peachi löök oli ideaalne ja meeldib isegi vastaste väravavahile! Boom Boom pöörab end ümber ja veeretab nahkkera 2 sekundit enne kohtumise lõppu aeglaselt enda väravasse, sellele järele lehvitades! Värav! Peachi meeskond saab otsustaval hetkel kahepunktivärava! Siit Mario enam ei taastu! Pall pannakse küll mängu, aga aeg on läbi! Lossis võib pidu alata! Peachi meeskond võidab tänu täpselt lõpu eel löödud hüperlöögile!