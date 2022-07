Kurioosum: inglane elas üle kolmetunnise südameseiskumise

Inglismaa mees jäi ellu pärast seda, kui tema süda kolmeks tunniks seiskus, kirjutab Daily Star. See kõik juhtus siis, kui ta koos sõbraga Blencathra mäkke tõusis.

27-aastane Tommy Price ronis koos sõbraga mäele, kuid hakkas juba tõusu alguses end halvasti tundma. Mõne aja pärast langes briti kehatemperatuur hüpotermia tõttu järsult ja tema süda seiskus. „Ma ei mäleta midagi. Mäletan vaid seda, kuidas üritasin püsti tõusta ja 10 meetri kõrguselt alla kukkusin. Oli lumetorm, nii et ma ei näinud midagi,“ rääkis Price.

Haiglasse jõudes oli Tommy kehatemperatuur 18 kraadi. Kolm tundi pärast seiskumist suutsid arstid ta südame käima panna, kuid Price langes viieks päevaks koomasse. „Mul on vedanud, et olen elus. Mu süda seiskus kolmeks tunniks. Arst ütles, et mul oli vähe võimalusi ellu jääda,„ meenutab britt.