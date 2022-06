Vene senaatorid ähvardavad: üks lubab Teravmäed ära võtta ja teine Leedu vastu sõda alustada

NATO tippkohtumist Madridis on saatnud vene poole jõhkrad ähvardused. Norra keeldus Vene-vastaste sanktsioonide tõttu Svalbardi saarestikku laskmast Barentsburgi valdavalt venekeelse kaevanduslinna jaoks mõeldud kaupa. Svalbard kuulub Norrale, kuid sellel on ainulaadne staatus, mis on sätestatud 1920. aasta Svalbardi lepingus. See annab kõigi allakirjutanud riikide kodanikele võrdsed õigused loodusvarade majanduslikul kasutamisel. Nüüd on Venemaa peale Norra ainus riik, mis säilitab saarestikus majandusliku kohaloleku. Seal asub ka Vene Föderatsiooni peakonsulaat.