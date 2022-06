Samas on liiga soe ilm uurimistööde järgi inimesele kahjulik. Kuumus koormab keha erineval viisil ja mõjutab ka aju talitlusvõimet, näiteks tähelepanu. Kergemate juhtumite korral halveneb töövõime, tähelepanu kontsentratsioon ja mälu, halvemal juhul kuumus sõna otseses tapab. Näiteks soome teadlased teatasid, et soomlase jaoks on parim õhutemperatuur +14. „Kui õhutemperatuur on +14 kraadi, on meil suremus madalaim. Niipea, kui me sellest kõrgemale jõuame, hakkab suremus tõusma,“ kommenteeris rahvatervise professor Jouni Jaakkola Oulu ülikoolist teemat Helsinkin Sanomatele.