Inimkonna varasem ajalugu tuleb ümber vaadata, sest „proua Ples“ on miljon aastat vanem, kui arvati

Mõnede inimkonna varasemate esivanemate kivistunud säilmed on palju vanemad, kui seni arvati. Uues uuringus kasutatakse nüüdisaegseid meetodeid, mis viitavad sellele, et säilmed, sealhulgas Lõuna-Aafrikas „Inimkonna hälli“ koobastest leitud iidne koopanaine „Proua Ples“, on 3,4–3,7 miljonit aastat vanad, kirjutab BBC.

Uus kronoloogia võib muuta üldtunnustatud arusaamu inimese evolutsioonist – see oleks võinud kulgeda erineval viisil ja erinevates kohtades.

Aastaid uskusid teadlased, et Aafrika australopiteekuse (Australopithecus africanus) vanus, kelle fossiilid avastati Johannesburgi lähedal asuvatest Sterkfonteini koobastest, on 2,1–2,6 miljonit aastat. „Kuid see ei mahu kronoloogiasse,“ ütles üks uuringu autoreid, prantsuse teadlane Laurent Brussels.

Ta selgitas, et umbes 2,2 miljonit aastat tagasi rändas selles piirkonnas juba teine ​​liik – osavinimene (Homo habilis) – Homo perekonna kõige esimene esindaja, kelle järel hiljem ilmuvad kaasaegsed inimesed (Homo sapiens). Kuid selle koopa põhjas, kus „Proua Ples“ leiti, ei leitud jälgegi Homo habilis'est. „Oli väga kummaline näha, et Australopithecus suutis nii kaua elada,“ ütles teadlane.

„Proua Plesi“ vanuse on kahtluse alla seadnud ka hiljutine uuring, mis näitas, et „Väikese jala“ nime all tuntud australopiteekuse peaaegu täielik skelett oli 3,67 miljonit aastat vana.

Uued andmed viitavad sellele, et Australopithecus africanus'e liikmed, sealhulgas „Proua Ples“, olid Australopithecus afarensis'e kaasaegsed Ida-Aafrikast, sealhulgas Etioopiast leitud 3,2 miljoni-aastase Lucy kaasaegsed, sõnas Dominic Stratford, üks uuringu autoreid.

Uuendatud ajaarvamine tähendab, et need kaks paralleelselt eksisteerinud liiki võivad omavahel suhelda, samuti ristuda ja paljuneda, väidavad teadlased. „Miljoneid aastaid oli neil liikidel, kes elasid teineteisest vaid 4000 km kaugusel, olnud piisavalt aega reisimiseks, üksteisega paaritumiseks... nii et võime ette kujutada ühist evolutsiooni kogu Aafrikas,“ ütles Brussels.