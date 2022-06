H-22: mida kujutab endast Hruštšovi-aegne rakett, millega Putin praegu Ukrainat nuhtleb?

Esiteks tekib küsimus miks laevatõrjerakette heidetakse linnade ja tiheasustusega rajoonide pihta kui on teada, et need pole mõeldud maismaasihtmärkide täpseks tabamiseks. Venelastel on tekkinud suur puudus rakettidest: nende sõjaeelne vastav varu oli umbes 3000 raketti, millest ekspertide järgi on Ukraina pihta välja lastud juba 2/3. Viimase kuu jooksul tervikuna on rakettide tulistamise intensiivsus vähenenud: venelased saadavad Ukraina pihta kolm-neli raketti päevas. Nad püüavad hoida teatud terrorirünnakute tempot Ukraina elanike demoraliseerimiseks: et iga päev antaks Ukrainas õhurünnakuhäire, et inimesed kardaksid, ja et neile näiks, et venelastel on lõputult relvi. Kuid venelased on senise sõjaga ära kasutanud uuemad raketid, mille tootmiseks kulus peaaegu kümme aastat ja Vene sõjatööstuskompleksil pole praegu kümmet aastat aega, et uusi toota.