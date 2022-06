Hiina teadlased leidsid liustike sulamisel tundmatuid baktereid – need võivad kaasa tuua uue epideemia

Hiina teaduste akadeemia on välja selgitanud, kuidas globaalne soojenemine võib maailma mõjutada. Selgus, et see toob meieni mitte ainult kliimamuutused, vaid ka hulga muid tõsisemaid probleeme.

Juba sulama hakanud liustikest on teadlased avastanud umbes tuhat tundmatut bakterit, mis võivad põhjustada uusi haigusi ja epideemiaid. Sellest annavad tunnistust uurimistöö tulemused, mis avaldati ajakirjas Nature biotechnology.

Hiina teadlaste meeskond kogus Tiibeti liustikelt lume- ja jääproove. Selgus, et külmunud vees on umbes tuhat teadusele tundmatut bakterit. Teadlased on juba teatanud, et need bakterid võivad inimestele tõsist ohtu kujutada. Need võivad põhjustada uusi haigusi ja isegi provotseerida epideemiaid. 968 bakteriliigist, mille teadlased on Tiibeti sulavatel liustikel leidnud, oli 98% teadusele teadmata ja neid on juba nimetatud potentsiaalselt ohtlikeks.

Teadlased märgivad, et umbes 10% Maa pinnast on kaetud jääkihtide ja liustikega. Kui need kõik hakkavad sulama, peab inimkond „tutvust tegema“ sulavees leiduvate bakteritega. On äärmiselt suur tõenäosus, et peaaegu kõigist nendest bakteritest saab kogu maailma jaoks uus väljakutse.