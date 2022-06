Iisraeli teadlased: „hingelt noored“ vanainimesed taastuvad haigustest kiiremini

Selgus, et need patsiendid, kes kliinikusse sattudes tundsid end oma kronoloogilisest vanusest nooremana, paranesid märgatavalt paremini kui ülejäänud - umbes kuu aega hiljem toimunud väljakirjutamisel näitasid nad kõrgemat funktsionaalse iseseisvuse määra. See kehtis ka taastusravi kohta pärast luumurde ja taastusravi pärast insuldi saamist.