Instagram kaalub võimalust hakata vanuse kontrollimiseks nõudma kasutajalt selfit

Meta loodab, et uued meetodid pakuvad teismelistele Instagramis „eakohast kogemust“. Meta on varem silmitsi seisnud kriitikaga seoses teismeliste ja laste ohutuse üle oma sotsiaalmeedia platvormidel. Eelmisel aastal alustasid mitmed USA osariigid seoses Facebooki vilepuhuja Frances Haugeni lekkega uurimisi, et välja selgitada, kas Instagramis alaealisi puudutav reeglistik ikkagi kuulub järgimisele.

Videoselfidest on muutumas populaarseks viisiks, kuidas digitaalsed platvormid saavad kontrollida kasutajate vanust või identiteeti. Instagram kasutab praegu videoselfisid, mille abil kontoomanikud saavad oma isikut kinnitada, kui nende konto on suletud.

Meta teeb koostööd Briti digitaalse identiteedi pakkujaga Yoti, mille tehnoloogia hindab vanust, analüüsides inimeste nägusid ja näojooni. Yoti kinnitab, et algoritm, mis on välja õpetatud anonüümsete kasutajate nägude ja sünnikuupäeva piltide abil, ei suuda kasutajate kohta midagi peale nende vanuse tuvastada. Nende väitel on rakendus täpne 6–12-aastaste laste puhul, vanemates vanusegruppides võib esineda viga kuni poolteist aastat. Meta esindajate sõnul kustutavad mõlemad ettevõtted selfi pärast seda, kui kasutaja vanus on kinnitatud.