FOTO | Kanadast leiti ainulaadne väikese mammuti muumia: isegi küüned ja karv on hästi säilinud

Nun cho ga on Põhja-Ameerikas avastatud mammutimuumiatest kõige paremini säilinud.

Nong cho ga suri ja külmus üle 30 000 aasta tagasi. Külmunud mammuti avastasid geoloogid pärast seda, kui noor Klondike'i kullakaevur leidis kulda otsides mammutisõnnikut. Paleontoloogide sõnul on see „Põhja-Ameerika paleontoloogias kõige olulisem avastus“.

Väidetavalt on säilinud väikese mammuti küünised, nahk, karv, keha ja isegi rohuga täidetud sisikond.

Mammutite väljasuremise põhjuse kohta on mitu hüpoteesi: ühed teadlased leiavad, et mammutid surid kliimamuutuse tõttu, teised, et mammutid hävitasid inimesed üleküttimisega.