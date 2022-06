KUULA SAADET | Innovaatika #39: kas biorafineerimine võib päästa maailma?

„Üldisemas mõttes tähendab biorafineerimine biomassi jätkusuutlikku töötlemist reaks turustatavateks produktideks ja energiaks. Biomass on kõik see, mida loodus meile kasvatab – alustades puidust ja igasugusest „rohelisest“, lõpetades toidujäätmete ja vetikatega. Miks just selline lähenemine ehk biorafineerimine on minu meelest tulevikusuund, tuleneb sellest, et tavapärased lineaarsed tootmisahelad ei ole tegelikult ükski jätkusuutlik. Biomassi hind seda ostes ja selle väärtus toorainena ei ole omavahel üksüheses sõltuvuses. Ka sellisel toormel, mida täna vaadeldakse jäätmena, on tegelikult väärtus olemas. Meie eesmärk ongi näidata, kuidas keskendudes just kõrgväärtuslike produktide tootmisele on võimalik biomassi väärtust märkimisväärselt tõsta,“ selgitab professor.