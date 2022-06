FOTOD | Ukraina sõja tõttu on Mustas meres hukkunud umbes 3000 delfiini

Musta mere delfiinid surevad sõja tõttu massiliselt nälga ja nakkushaigustesse. Sellest teatas Tuzlovskie Limanõ looduspargi teadusliku uurimistöö osakonna juhataja Ivan Rusev. „Tuzlovskie Limanõ rahvuspargi rannikule kannab meri pidevalt surnud delfiine. Kuid tuleb märkida, et suured alad jäävad meie silme alt välja ja sõjaga kaasnevate keeldude tõttu pole võimalust uurida suuri alasid, kus on ka tõenäoliselt palju surnud delfiine,“ kirjutab Rusev.

Bioloog lisas, et võimsad plahvatused hävitavad kajalokatsiooni kasutavate loomade õrna navigatsioonisüsteemi ning sellised „pimedad“ delfiinid surevad nälga, suutmata endale kala püüda ning organismi nõrkuse tõttu muutuvad nad vastuvõtlikeks ka erinevatele nakkushaigustele. Samuti mõjutavad delfiinide navigatsioonisüsteemi sõjalaevade poolt kasutatavad võimsad sonarid.

Bioloog rõhutas, et teateid delfiinide hukkumisest tuleb ka Bulgaariast, Rumeeniast ja Venemaalt. Tema hinnangul käib jutt tuhandetest delfiinidest. „Analüüsisime saadaolevaid andmeid ja nende põhjal tehtud järeldused on kohutavad: meie hinnangul on hukkunud umbes 3000 isendit,“ märgib Rusev.